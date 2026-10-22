5 Orquestas, más de 200 chicos y chicas tocando juntos en el SUM de la Secundaria 2 (Ex Escuela Media, Ex Nacional) !!!!
Las Orquestas Escuelas de Daireaux, Coronel Suárez, Bahía Blanca, Villa Ventana y González Chávez, pertenecientes al Programa Coros y Orquestas Bonaerenses.
Presentación Oficial de la Orquesta Juvenil Regional.
Participación de artistas deroenses: Suyan y Mariela Mansilla.
Trae reposera y mate y vení a disfrutar de una hermosa tarde y de un súper concierto!!!!
Sábado 24 de Octubre, 17:30 hs
SUM de la Secundaria 2 (Levalle y Las Heras, Daireaux)
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