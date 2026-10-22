Se viene el 15° Encuentro Regional de Orquestas Escuela del sudoeste Bonaerense y este año le toca ser sede a Daireaux

5 Orquestas, más de 200 chicos y chicas tocando juntos en el SUM de la Secundaria 2 (Ex Escuela Media, Ex Nacional) !!!! 5 Orquestas, más de 200 chicos y chicas tocando juntos en el SUM de la Secundaria 2 (Ex Escuela Media, Ex Nacional) !!!!

Las Orquestas Escuelas de Daireaux, Coronel Suárez, Bahía Blanca, Villa Ventana y González Chávez, pertenecientes al Programa Coros y Orquestas Bonaerenses.

Presentación Oficial de la Orquesta Juvenil Regional.

Participación de artistas deroenses: Suyan y Mariela Mansilla.

Trae reposera y mate y vení a disfrutar de una hermosa tarde y de un súper concierto!!!!