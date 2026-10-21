La Gestión de Gobierno de Coronel Suárez, representada por la subsecretaria de Producción, encabezada por Fiorella Guarnieri, participó de la 2ª Cumbre Federal de Logística, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), un espacio que reunió a provincias, empresas y actores estratégicos para debatir cómo mejorar la infraestructura, la conectividad y la competitividad de las economías regionales. CFI