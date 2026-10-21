La Gestión de Gobierno de Coronel Suárez, representada por la subsecretaria de Producción, encabezada por Fiorella Guarnieri, participó de la 2ª Cumbre Federal de Logística, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), un espacio que reunió a provincias, empresas y actores estratégicos para debatir cómo mejorar la infraestructura, la conectividad y la competitividad de las economías regionales. CFI
La participación se enmarca en una prioridad de la agenda local: impulsar políticas públicas que fortalezcan la producción, generen trabajo y acompañen el crecimiento de nuestras empresas y emprendimientos, articulando herramientas con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Durante la apertura, el gobernador Axel Kicillof remarcó que la logística cumple un papel central para el desarrollo y que requiere una articulación sostenida entre el sector público y el privado. Gobierno de Buenos Aires
Desde la Gestión de Gobierno Municipal consideramos fundamental formar parte de estos espacios para intercambiar experiencias, incorporar herramientas y fortalecer el entramado productivo local, con una mirada que integre producción, empleo, infraestructura y desarrollo regional.
Porque acompañar a quienes producen y generan trabajo también es una decisión de gestión.
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