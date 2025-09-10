Que los golpes nunca tapen los valores del deporte

Los Juegos Bonaerenses son sinónimo de valores deportivos, no de agresión

Desde la Gestión de Gobierno de Coronel Suárez, expresamos nuestro más enérgico repudio a los lamentables hechos de violencia ocurridos el último lunes en el marco de la final de la etapa interregional de los Juegos Bonaerenses, donde los jóvenes de la categoría Sub 16 fútbol libre de Huanguelén fueron agredidos por integrantes del equipo rival de Bahia Blanca, en un episodio bochornoso que terminó con incidentes y golpes.

🙌Gracias al rápido accionar del director de Deportes, Andrés “Piti” Mauri junto al encargado de Deportes de Huanguelen Mauro Romano, el entrenador del equipo y parte del staff de los Juegos Bonaerenses se logró evacuar y resguardar a nuestros jóvenes.

👥De inmediato el Intendente Municipal Ricardo Moccero se comunicó con su par de Bahía Blanca, Federico Susbielles, como así también el secretario de Gobierno y el director de Deportes, lo hicieron con las autoridades provinciales que coordinan las Juegos Bonaereses.

⛔Estos hechos empañan la verdadera esencia de los Juegos Bonaerenses, que desde hace más de 30 años promueven encuentro, amistad, valores deportivos y diversión, alejados de cualquier forma de violencia.

🤝Acompañamos y nos solidarizamos con los chicos y sus familias de Huanguelén, poniéndonos a disposición en todo lo que sea necesario.

⚽El partido finalizó 4 a 1 a favor de Huanguelén, y se analizan fuertes sanciones para los responsables de este hecho inadmisible.

💪Por un deporte con valores, sin violencia.