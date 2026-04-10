¡Se viene la 5° edición de la Peatonal Criolla!

Agendate el cronograma con todas las propuestas para vivir una jornada a pura tradición, música y encuentro.

Este domingo 12 te esperamos para disfrutar de artistas locales, danzas, espectáculos en vivo y el mejor clima para disfrutar en familia y con amigos, en un espacio que ya es parte de nuestra identidad.

Acercate, recorré, compartí y sé parte de esta fiesta que celebra lo nuestro.

Peatonal Criolla: cultura, tradición y comunidad.