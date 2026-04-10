En junio arranca el Mundial y Bomberos Voluntarios quiere que lo disfrutes a lo grande

El próximo 2 de junio, Día del Bombero Voluntario, sorteamos un Smart TV de 50 pulgadas, una camiseta de la Selección Argentina y una pelota de fútbol

Comprá tu número a $5000 con tu bombero amigo, ante miembros del Consejo Directivo o a nuestro WhatsApp 2926 511000

Este domingo pasá por nuestro puesto en la Peatonal Criolla y llevate tu número

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