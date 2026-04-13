Vendimia en Saldungaray

Moccero destacó el potencial productivo del sudoeste bonaerense y el acompañamiento del Estado provincial

👨‍🦱🍷El Intendente Ricardo Moccero participó junto al ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez de la apertura de la 11° Fiesta Provincial de la Vendimia en Saldungaray, una celebración que reafirma el crecimiento de la vitivinicultura y el enorme potencial productivo del sudoeste bonaerense.

🖐Durante dos jornadas, el 11 y 12 de abril, la localidad fue escenario de un evento que no solo celebra el vino, sino también el trabajo, la innovación y la identidad de una región que vuelve a ponerse de pie a partir de la producción.

👥Acompañaron esta importante apertura la intendenta de Tornquist Estefanía Bordoni, la senadora provincial Ayelén Durán y la subsecretaria de Producción de Coronel Suárez Fiorella Guarnieri, junto a autoridades y referentes del sector productivo.

🍷En ese marco, el ministro Javier Rodríguez destacó el carácter pionero del desarrollo vitivinícola en la zona:

“Queremos reconocer a quienes apostaron nuevamente por esta actividad, aun con todas las dificultades. El regreso de la vitivinicultura en la provincia empezó, en gran medida, acá, en el sudoeste bonaerense.”

👤La presencia del Intendente Ricardo Moccero en este importante evento productivo reafirma el compromiso de la Gestión Municipal de acompañar y fortalecer cada iniciativa que impulse el desarrollo local y regional, entendiendo que el crecimiento del distrito está directamente ligado al impulso de la producción y el trabajo.

☺“Este camino es posible gracias a un Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, que, pone su mirada en el interior productivo, acompaña a quienes invierten y genera políticas públicas concretas para potenciar sectores estratégicos como la vitivinicultura”, remarcó el Intendente de Coronel Suárez.

#GestiónMoccero, junto a la Provincia, impulsando el desarrollo de nuestra región.