Jóvenes del Club Atlético Independiente de Pueblo San José y del grupo Envión de Villa Belgrano obtuvieron el primer y segundo lugar, respectivamente, y recibirán $1.500.000 cada uno, un aporte que representa un importante impulso para avanzar en la realización de sus proyectos.
Cuatro proyectos de Coronel Suárez participaron de la instancia regional del programa provincial Decisión Niñez, que promueve la participación, el debate y la construcción colectiva de propuestas por parte de niñas, niños y adolescentes.
En la Asamblea Regional, realizada en Bahía Blanca, jóvenes de distintos distritos presentaron y defendieron sus iniciativas. Entre 20 proyectos, las propuestas suarenses lograron una destacada elección: “Iluminación de la cancha de entrenamiento”, del Club Atlético Independiente de Pueblo San José, obtuvo el primer lugar, mientras que “Corta Pelo”, de Envión Villa Belgrano, alcanzó el segundo puesto.
Impulsado por el Gobierno de Axel Kicillof, Decisión Niñez fortalece la participación democrática y el ejercicio de ciudadanía, generando espacios donde las nuevas generaciones pueden transformar sus ideas en proyectos concretos para sus comunidades.
Desde la Gestión de Gobierno Municipal, a través del Área de Niñez y Adolescencia, acompañamos y promovemos la participación en este programa, convencidos de que escuchar a los jóvenes, impulsar sus iniciativas y generar oportunidades para que sean protagonistas también es construir comunidad.
Felicitamos a todos los jóvenes que representaron a Coronel Suárez, especialmente a quienes hicieron posible estos dos proyectos, por su compromiso, creatividad y voluntad de mejorar los espacios que comparten.
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