Desde la Dirección de Discapacidad queremos informar a la comunidad que estamos realizando un relevamiento y seguimiento de las Pensiones No Contributivas a nivel nacional que presentan demoras prolongadas o falta de respuesta.
En los próximos días, nos estaremos comunicando con cada una de las personas que tenemos registradas en esta situación, para brindarles información y orientarlas sobre las vías disponibles para continuar con el reclamo.
Asimismo, si tu trámite presenta una demora y no recibiste novedades o no sabés cómo continuar, podés acercarte a la Oficina de Discapacidad para realizar tu consulta y recibir orientación.
Avellaneda y Rivas
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