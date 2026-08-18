En el marco del 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín, Coronel Suárez recordó al Padre de la Patria con un emotivo acto oficial realizado en el quincho del Hogar de Ancianos “Domingo Goñi”, donde se compartió una jornada especial junto a los residentes de la institución.
La ceremonia comenzó con el tradicional ingreso de las Banderas de Ceremonia. La Bandera Nacional fue portada por el abanderado Carlos Salvatierra, acompañado por sus escoltas Natalio Scialaba e Irene Lizarraga; mientras que la Bandera Bonaerense estuvo a cargo de la abanderada Etelvina Nievas, junto a sus escoltas Osvaldo Graff y Ana Huss.
También acompañaron el homenaje integrantes de la Agrupación Sanmartiniana, con sus banderas portadas por Juan Galbarino y Javier Cubillas.
La Banda Municipal de Música “Bartolomé Meier” aportó el acompañamiento musical a una ceremonia que invitó a recordar la figura y la gesta del Libertador.
Durante el acto, el director de Gestión Cultural y Ceremonial, Marcelo Castorina, destacó la trascendencia histórica de San Martín y los valores que guiaron su vida y su lucha: la libertad, el compromiso, el esfuerzo, la humildad y el profundo amor por la Patria.
Por su parte, la directora del Hogar, Marina Sauer, valoró especialmente la posibilidad de que la institución fuera sede del Acto Oficial y destacó el significado de compartir esta fecha junto a los residentes, convirtiendo la conmemoración en un encuentro entre generaciones y memoria.
La ceremonia contó además con la presencia de la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Andrea Acosta; la secretaria de Salud, Diana Peralta; concejales de distintos bloques, residentes del Hogar y vecinos de la comunidad.
A 176 años de su paso a la inmortalidad, la figura del General José de San Martín permanece como una referencia de compromiso, convicción y amor por la Patria; valores que siguen interpelándonos y formando parte de nuestra identidad.
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