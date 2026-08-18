El domingo 30 de agosto, Pueblo Santa María se prepara para vivir una jornada llena de música, baile, alegría y encuentro con una nueva edición de la tradicional Fiesta de los Mil Abuelos.
Club El Progreso – Pueblo Santa María
Domingo 30 de agosto
Desde las 10:00 hs.
Entrada: $5.000
La música estará a cargo de Fabián y su teclado junto a Silvina en la voz, para bailar y disfrutar durante toda la jornada.
Las entradas pueden adquirirse en:
• Centro de Jubilados de Coronel Suárez
* Oficina del Consejo de Personas Mayores
* Prof. Graciela Herlein
* Prof. Adriana Dos Santos
* Consejo de Personas Mayores de Pueblo Santa María
¡Los esperamos para reencontrarnos, compartir y disfrutar de una jornada inolvidable!
Organiza Club El Progreso, con el acompañamiento del Consejo de Personas Mayores de Coronel Suárez.
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