OPERATIVOS DE TRÁNSITO: SE INCAUTARON 11 AUTOS

Durante los últimos días, personal policial de las Seccionales Primera y Tercera de Coronel Suárez llevó adelante distintos operativos de prevención y control vehicular en el distrito, en el marco de las órdenes de servicio dispuestas. Durante los últimos días, personal policial de las Seccionales Primera y Tercera de Coronel Suárez llevó adelante distintos operativos de prevención y control vehicular en el distrito, en el marco de las órdenes de servicio dispuestas.

Como resultado de los procedimientos, se labraron 13 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y normativa municipal vigente, procediéndose al secuestro de 11 vehículos por distintas irregularidades.

Entre las principales infracciones constatadas se detectaron conductores que circulaban sin licencia habilitante, sin seguro obligatorio, sin la documentación correspondiente del vehículo, sin chapa patente colocada, además de otras condiciones que impedían la circulación conforme a la legislación vigente.

Asimismo, se labraron actuaciones por maniobras imprudentes y por circular con escape modificado, interviniendo en los distintos casos el Juzgado de Faltas de Coronel Suárez.

Por otra parte, el día 15 de agosto, personal policial procedió a la detención de BAUTISTA HEFFNER (20), quien fue interceptado en un domicilio de este medio en aparente estado de ebriedad, golpeando ventanas de viviendas sin ocasionar daños. Se labraron actuaciones por infracción a los artículos 72 y 74 inciso D de la Ley 8031, con intervención del Juzgado de Paz Letrado de Coronel Suárez, quedando el contraventor alojado a disposición de la autoridad competente.

Desde la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal se recuerda a los conductores la importancia de circular con la licencia habilitante, documentación del vehículo y seguro obligatorio vigentes, además de cumplir con las condiciones de seguridad exigidas por la normativa.