Personas Mayores/Juegos Bonaerenses 2025: ¡Orgullo suarense rumbo a Mar del Plata!

El Consejo de Personas Mayores de la Municipalidad de Coronel Suárez celebra con enorme alegría la gran participación de nuestros representantes en la instancia Regional de los Juegos Bonaerenses, realizada el pasado martes 9 de septiembre en Tornquist, del que participaron más de 200 competidores de distintos distritos.

💪Con esfuerzo, compromiso y mucha dedicación, nuestros mayores lograron destacarse y asegurar su lugar en la Final Provincial que se desarrollará en octubre en la ciudad de Mar del Plata.

🌟¡Felicitamos a cada uno de los clasificados que con su ejemplo y entusiasmo nos llenan de orgullo!

✅ Clasificados de Coronel Suárez:

🥇 Taba: Carlos Busetto

🥇 Sapo Intergeneración: Alicia Nasca – Bautista Grossi

🥇 Orientación Femenino: María Elena Schroh – Elsa Moreno

🥇 Orientación Masculino: Pablo Bertinat – Hugo Canutti

🥇 Orientación Intergeneración: Aurelio Wesner – Iván Safenreiter Wagner

🥇 Natación Femenino: María Elena Errobidart

🥇 Natación Masculino: Alberto Gatto

🥇 Tenis de Mesa Femenino “B”: Carmen Fogel (Pueblo Santa María)

🥇 Tejo Intergeneración: Raúl Bortolas – Gabriel Bortolas

🥇 Pesca: Luis Romano

🥇 Newcom “B” – “Los Milos”: Carlos Stroh, Osvaldo Díaz, Florencio Díaz, Carmen López, Susana Khun, Cristina Mariani, Carlos Rubio, Mirta Sphan, Hilda Pertierra, Juan Ratto, Daniel Weinbender y Alicia Nasca.

👉 Instructor: Carlos Schwab | P.F.: Josefina Abot

💪🌟 ¡Felicitaciones a todos! Ustedes son ejemplo de perseverancia, compañerismo y amor por el deporte. Ahora vamos con toda la energía a representar a Coronel Suárez en la gran final en Mar del Plata.