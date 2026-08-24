Representantes de la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Coronel Suárez participaron el pasado 21 de agosto de la Reunión Plenaria 2026 de la Comisión Provincial de Alimentos de la Provincia de Buenos Aires, realizada en Mar del Plata, en el marco de las 13° jornadas Internacionales de Veterinaria.
En representación de la Gestión de Gobierno participaron Gustavo Ruiz, coordinador de la dirección de Bromatología dependiente de la secretaría de Salud, junto a las agentes del área Betiana Espil, Belén Valencia y Julieta Schermer.
El encuentro se desarrolló en el hotel Intersur 13 de julio y fue organizado conjuntamente por el colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Gobierno bonaerense.
Durante la jornada de Inocuidad Alimentaria, a cargo de la doctora Valeria Ontiveros, directora de Industrias y Productos Alimenticios del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, se abordaron temas vinculados a la actualización de la normativa vigente, políticas públicas para el desarrollo local, vigilancia alimentaria y estrategias para la prevención y manejo de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs).
La participación permitió actualizar conocimientos y fortalecer herramientas de trabajo vinculadas a los controles y a la promoción de alimentos seguros para toda la comunidad.
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