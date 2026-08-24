El Polideportivo Municipal Cubierto fue escenario de una gran jornada de Newcom, con la participación de equipos de Rivera, San Miguel, Espartillar, Huanguelén, Carhué, El Progreso de Pueblo Santa María y Coronel Suárez.
Con mucha alegría, compañerismo y espíritu deportivo, el torneo reunió a personas mayores de toda la región, fortaleciendo vínculos y promoviendo la actividad física y el envejecimiento activo.
Acompañó la jornada el director del Consejo de Personas Mayores, Osvaldo Lezica, quien destacó la importancia de continuar generando estos espacios de encuentro y recreación.
Un especial reconocimiento al instructor Carlos Schwab y a los profesores Josefina Abot y Bautista Denk, responsables de la actividad en Coronel Suárez, por su compromiso y dedicación.
Desde el Consejo de Personas Mayores agradecemos a cada equipo y a todos los que hicieron posible esta hermosa jornada.
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