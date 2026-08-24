Ni el frío pudo con las ganas de celebrar. Más de 8 mil vecinos volvieron a encontrarse en el Paseo del Riel para disfrutar de una nueva edición de Suárez Peatonal, una propuesta que ya forma parte de la identidad de nuestra ciudad.
Del Sauce, Las Nubes, Alma Mía, La Roland, DJ Nico Calzetta y el gran cierre de Mala Fama junto a Hernán Coronel le pusieron ritmo a una jornada que reunió a familias, emprendedores, clubes, instituciones y artistas locales.
“Suárez Peatonal es increíble. Es una fiesta de todos los suarenses”, expresó una vecina, reflejando el espíritu de una propuesta que ya forma parte de las celebraciones de nuestra ciudad.
“Poder trabajar por nuestras instituciones y hacer una diferencia económica en estos tiempos tan difíciles es muy importante; es escuchar a tu pueblo y brindar oportunidades”, destacó uno de sus representantes.
Desde la Gestión de Gobierno Municipal agradecemos el acompañamiento y las gestiones realizadas junto a la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, que permitieron hacer posible esta gran fiesta, que ya es un clásico en el distrito.
Suárez Peatonal es encuentro, trabajo y comunidad. Una fiesta que nos permite celebrar nuestra ciudad y sentir, una vez más, el orgullo de ser suarenses.
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