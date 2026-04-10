Personas Mayores: ¡Ya podés inscribirte a los Juegos Bonaerenses 2026!

Comienza una nueva edición del torneo más importante de la Provincia, con más de 100 disciplinas deportivas y culturales.

¡No te pierdas la oportunidad de representar a Coronel Suárez!

Tenés tiempo para inscribirte hasta el 18 de mayo en el Consejo de Personas Mayores, Avellaneda y Urquiza, de lunes a viernes de 7 a 13.