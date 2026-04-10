Quienes nos cuidan, merecen ser reconocidos; una política de la gestión para fortalecer la seguridad

En cumplimiento del compromiso asumido por la Gestión de Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno y Seguridad encabezada por Gastón Duarte, se llevó a cabo un nuevo reconocimiento a la vocación de servicio, destacando a dos efectivos de la Policía Comunal.

🎗️En esta oportunidad, fueron distinguidos el Sargento Luis Francisco Ramos, de la Comisaría de la Mujer, y la Sargento Romina Magalí Arrieta, de la Comisaría Tercera de San José, en reconocimiento a su compromiso, responsabilidad y labor diaria al servicio de la comunidad.

👮La iniciativa, que prevé el reconocimiento mensual de dos agentes, busca jerarquizar el trabajo policial y fortalecer el vínculo con los vecinos. Como parte del programa, y mediante un convenio con comerciantes locales, los efectivos recibieron una orden de compra de $100.000, contribuyendo también al desarrollo del circuito económico local.