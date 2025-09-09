Juegos Bonaerenses: Resultados de la delegación suarense en la etapa Interregional

Este lunes, una importante delegación de jóvenes de Coronel Suárez, bajo la organización de la Dirección de Deportes del Municipio, viajó a Bahía Blanca para competir en la instancia Interregional de los Juegos Bonaerenses 2025, buscando su pase a la gran final provincial que se disputará en octubre en Mar del Plata.

🧍‍♂️Nuestros representantes dejaron todo en cada encuentro, sumando experiencia y grandes actuaciones en distintas disciplinas:

🏑Hockey: el equipo Sub 14 femenino consiguió un triunfo destacado, mientras que los conjuntos Sub 16 y Sub 18 femenino y Sub 16 y Sub 18 masculino no lograron avanzar.

🏐Vóley: victorias para el mixto Sub 13, masculino Sub 15 y masculino Sub 17. El femenino Sub 15 no pudo superar su cruce.

⚾Softbol: tanto el Sub 16 como el Sub 18 no lograron quedarse con el triunfo.

⚽Fútbol 11: excelentes resultados con triunfos de los equipos masculino Sub 14 y Sub 16.

🏀Básquet: los equipos masculinos Sub 15 y Sub 17 cayeron en sus presentaciones.

🏃Futsal: gran victoria del femenino Sub 15.

🏈Rugby: los equipos Sub 14 y Sub 16 femenino no pudieron avanzar.

🙂Más allá de los resultados, cada joven deportista representó con orgullo a nuestra ciudad, demostrando compromiso, entrega y compañerismo en este importante desafío deportivo.

🫶Felicitamos a todos los equipos por su esfuerzo y celebramos a quienes lograron clasificar a la final provincial.

💪👏 ¡Orgullo suarense en los Juegos Bonaerenses!