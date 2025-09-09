Invitación a Jornada de Salud Mental

Tal como lo asumió la Gestión de Gobierno Municipal, seguimos trabajando para fortalecer la salud pública y la articulación intersectorial en nuestro distrito.

👉 Los invitamos a participar de la jornada:

“Pautas Generales para el Abordaje Intersectorial de Urgencias en Salud Mental”

Herramientas y lineamientos para equipos de salud y seguridad ante urgencias en la vía pública.

👥 Destinatarios:

Equipo ampliado de Salud Mental, personal de salud, servicios de emergencias médicas, trabajadores de guardias hospitalarias, personal policial de proximidad, bomberos, Defensa Civil. instituciones deportivas e intermedias y Patrulla Urbana.

🎯 Objetivos de la jornada:

Fortalecer los dispositivos territoriales, comunitarios e institucionales mediante pautas intersectoriales.

Impulsar herramientas conjuntas y coordinadas entre salud y seguridad.

Desarrollar competencias y habilidades para la atención en situaciones de urgencia.

Garantizar el cuidado y la seguridad de las personas con padecimiento mental según estándares internacionales de derechos humanos.

Mejorar el acceso a servicios de salud y sociales en el distrito.

Elaborar un plan de acciones locales con intervenciones eficaces y adecuadas.

📍 Modalidad: Presencial

🗓️ Fecha: Martes 30 de septiembre de 2025

⏰ Horario: 9:00 a 12:00 hs.

📌 Lugar: ISFDyT N°48 – Storni y Uriburu, Coronel Suárez

🔗 Formulario de inscripción:

https://forms.gle/mGvr4uMo6XtjaaT88

🤝 Los esperamos para seguir construyendo, entre todos, una respuesta coordinada y humana ante las urgencias en Salud Mental.