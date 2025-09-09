Tal como lo asumió la Gestión de Gobierno Municipal, seguimos trabajando para fortalecer la salud pública y la articulación intersectorial en nuestro distrito.
👉 Los invitamos a participar de la jornada:
“Pautas Generales para el Abordaje Intersectorial de Urgencias en Salud Mental”
Herramientas y lineamientos para equipos de salud y seguridad ante urgencias en la vía pública.
👥 Destinatarios:
Equipo ampliado de Salud Mental, personal de salud, servicios de emergencias médicas, trabajadores de guardias hospitalarias, personal policial de proximidad, bomberos, Defensa Civil. instituciones deportivas e intermedias y Patrulla Urbana.
🎯 Objetivos de la jornada:
Fortalecer los dispositivos territoriales, comunitarios e institucionales mediante pautas intersectoriales.
Impulsar herramientas conjuntas y coordinadas entre salud y seguridad.
Desarrollar competencias y habilidades para la atención en situaciones de urgencia.
Garantizar el cuidado y la seguridad de las personas con padecimiento mental según estándares internacionales de derechos humanos.
Mejorar el acceso a servicios de salud y sociales en el distrito.
Elaborar un plan de acciones locales con intervenciones eficaces y adecuadas.
📍 Modalidad: Presencial
🗓️ Fecha: Martes 30 de septiembre de 2025
⏰ Horario: 9:00 a 12:00 hs.
📌 Lugar: ISFDyT N°48 – Storni y Uriburu, Coronel Suárez
🔗 Formulario de inscripción:
https://forms.gle/mGvr4uMo6XtjaaT88
🤝 Los esperamos para seguir construyendo, entre todos, una respuesta coordinada y humana ante las urgencias en Salud Mental.
