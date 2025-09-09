UN NUEVO LIBRO DE JULIO CÉSAR MELCHIOR

El escritor Julio César Melchior lanzará un nuevo libro, titulado “Hilando Recuerdos de los alemanes del Volga”, en el marco de los festejos de Kerb a llevarse a cabo el próximo domingo en Pueblo Santa María.

La obra, fruto de una exhaustiva investigación, se centra en la historia, cultura e idiosincrasia de las localidades fundadas por descendientes de alemanes del Volga, con un énfasis particular en las colonias alemanas del Distrito de Coronel Suárez. Melchior combina su riguroso conocimiento histórico con vivencias personales para ofrecer una perspectiva auténtica y única sobre el legado de estas comunidades.

El libro tiene como objetivo central reconstruir la vida cotidiana, las tradiciones y la organización comunitaria de estas localidades a través de una serie de relatos cuidadosamente seleccionados. La inclusión de testimonios directos de los protagonistas aporta una invaluable autenticidad a la narrativa, proporcionando una visión personal y profunda sobre su pasado.

Más que un libro, “Hilando Recuerdos de los alemanes del Volga” es un pilar para la memoria colectiva. A través de los relatos de sus protagonistas, la obra no sólo rescata un fragmento de la historia local, sino que lo consolida como un legado cultural invaluable para las futuras generaciones.

Te invitamos a ser parte del lanzamiento de “Hilando Recuerdos de los alemanes del Volga”, el nuevo libro del escritor Julio César Melchior, que se llevará a cabo el próximo domingo, en un stand instalado sobre la Avenida 11 de Mayo, en el marco de los festejos de Kerb de Pueblo Santa María.

Es una oportunidad única para adquirir una obra que no solo narra la historia, cultura, tradiciones y costumbres de los alemanes del Volga, sino que la convierte en un valioso legado que honra las raíces de las colonias alemanas de Coronel Suárez.

¡Te esperamos!

María Rosa Silva Streitenberger María Claudia Melchior