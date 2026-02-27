Inauguración del Taller Municipal de la Policia Comunal

En el marco de la planificación 2026 en materia de seguridad, el Intendente Ricardo Moccero junto al secretario de Gobierno y Seguridad, Gastón Duarte se reunieron con el Subsecretario de Fiscalización y Control del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Federico Montero.

👏👮‍♂️Durante la jornada, además de avanzar en gestiones y articulación con el Gobierno provincial en materia de Seguridad junto al ministro Javier Alonso, se inauguró el Taller Municipal de la Policía Comunal, una obra estratégica que posiciona a Coronel Suárez como el único distrito de la región —después de Bahía Blanca— donde se realiza mantenimiento integral de todos los móviles policiales.

💲Con inversión municipal y el acompañamiento del ministerio de Seguridad bonaerense, el taller brinda servicio tanto a la Policía Comunal como al CPR, optimizando recursos, reduciendo tiempos operativos y mejorando la capacidad de respuesta en el territorio.

💪Se destacó especialmente el trabajo de Mariano Beilman, quien llevó adelante el proyecto y su concreción. También acompañaron el Comisario Ariel Morales y la Comisaria Carla Aguirre, reafirmando el compromiso conjunto para fortalecer el sistema de seguridad local con planificación, inversión y gestión articulada.