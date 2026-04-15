Se llevará a cabo un conversatorio destinado a derribar mitos, compartir experiencias y acompañar a las familias en la comprensión de las infancias.
🤝Un momento para encontrarnos, escuchar y construir juntos.
📆Lunes 20 de abril
⏰18:15hs
📍SUM edificio Daniel Parenti. Avellaneda y Garibaldi
Destacados
En el marco del mes del Autismo, los invitamos a participar de un espacio de encuentro y reflexión.
Se llevará a cabo un conversatorio destinado a derribar mitos, compartir experiencias y acompañar a las familias en la comprensión de las infancias.
Destacados
YouTube
RSS