En el marco del mes del Autismo, los invitamos a participar de un espacio de encuentro y reflexión.

Se llevará a cabo un conversatorio destinado a derribar mitos, compartir experiencias y acompañar a las familias en la comprensión de las infancias.

🤝Un momento para encontrarnos, escuchar y construir juntos.

📆Lunes 20 de abril

⏰18:15hs

📍SUM edificio Daniel Parenti. Avellaneda y Garibaldi