15 de abril – Día del Alemán del Volga en Argentina

Hoy celebramos la historia, el esfuerzo y las tradiciones de quienes dejaron su huella en nuestra tierra.

Los alemanes del Volga llegaron con sueños, trabajo y una cultura que aún vive en nuestras costumbres, en la lengua, en la cocina y en la comunidad.

Honramos a nuestros antepasados y mantenemos viva su identidad