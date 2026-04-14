Gran desempeño de la Escuela Municipal de Ajedrez y del Progreso de Santa María en el inicio del Prix ARASo

La Escuela Municipal de Ajedrez de Coronel Suárez junto a la de Club El Progreso dijo presente en la primera fecha del Prix organizado por la Asociación Regional de Ajedrez del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires (ARASo), que reunió a 110 jugadores en el Polideportivo Norte de la ciudad de Bahía Blanca.

👥La delegación suarense estuvo encabezada por el profesor y Árbitro Nacional Pablo Eduardo Amoroso, y contó con la participación de 13 jugadores de ambas escuelas.

🎀El gran destaque de la jornada llegó en la categoría Sub 14, donde Nahuel Alesso se consagró campeón con un puntaje perfecto de 6 unidades, reafirmando el excelente nivel formativo de la Escuela Municipal. En esta misma categoría también se registraron muy buenas actuaciones: Santino Roleder García finalizó en el 6° puesto, Bruno Benítez Meier en el 7° lugar y Santiago Bender en el 8°, mientras que Waldemar Weiman (El Progreso) se ubicó en la 5° posición.

🙋‍♂️En la categoría Mayores, el podio fue completamente dominado por el Círculo de Ajedrez de Bahía Blanca. Por su parte, los representantes de Coronel Suárez lograron los siguientes resultados: Tomás Ferreri (13° con 4 puntos), Rodrigo Benítez (16° con 4 puntos), Manuel Palenzona (20° con 3,5), Emanuel Seitz (28° con 3), Maximiliano Peña (32° con 2), Juan Cruz Rohvein (36° con 1) y Fabricio Fiorenza (37°).

💥En Sub 12, el representante de El Progreso de Santa María, Tiziano Frank, culminó en el 14° puesto.