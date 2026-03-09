¡El verano se sigue viviendo en el Samuel!

Hasta el 30 de marzo podés disfrutar de las piletas de aguas cristalinas del Balneario Municipal “Samuel Davies”, uno de los lugares más queridos por las familias de Coronel Suárez.

🌞Todavía quedan días de sol, descanso y encuentros para aprovechar en nuestro balneario: mate, amigos, naturaleza y el placer de refrescarse en un espacio pensado para toda la comunidad.

💫☀Disfrutá los últimos días del verano en Suárez, porque el verano lo vivimos acá…

y se vive mejor en el Samuel, nuestro balneario. 🌿🏖️💙

Elegi Suarez, Elegi Sentirte Bien