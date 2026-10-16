IDENTIFICACIÓN DE PERSONA CON PEDIDO DE PARADERO ACTIVO

El día 13 de octubre de 2026, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), mientras desarrollaba tareas preventivas en la intersección de la avenida San Martín y Grand Bourg, procedió a identificar a un hombre de 26 años de edad, oriundo de la localidad de Claypole, partido de Almirante Brown.

Al cursar sus datos personales por el sistema informático policial, se constató que registraba un pedido de paradero activo, con fecha de alta del 30 de septiembre de 2026, en el marco de una causa por infracciones a los artículos 85 y 74, con intervención del Juzgado de Paz de San Cayetano.