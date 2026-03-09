Huanguelén conmemoró el Día Internacional de la Mujer

En el Hogar de Ancianos “Horacio Cook” de Huanguelén se realizó el acto por el Día Internacional de la Mujer, una jornada de reflexión y reconocimiento al rol fundamental de las mujeres en la construcción de la comunidad y en la conquista de derechos.

💞🙋‍♀️Durante el encuentro se rindió un emotivo homenaje a las mujeres pioneras que, con compromiso y perseverancia, impulsaron la creación del Hogar, dejando una huella imborrable en la historia de la localidad. También se destacó la labor de las mujeres que hoy integran la cooperadora y continúan trabajando por el bienestar de los adultos mayores.

👥Participó del acto Mauro Moccero, en representación del Intendente Municipal, quien recordó que el 8 de marzo es una fecha de memoria, reflexión y lucha, e invitó a seguir fortaleciendo políticas públicas que reconozcan y acompañen el rol de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

👬El acto contó además con la presencia de miembros del gabinete municipal, el secretario de Gobierno y el de Servicios Públicos Gastón Duarte y Alfredo Crunger; los concejales Miguel Desch, Elizabeth Minnig y Hugo Schulmeister, quienes acompañaron esta jornada de reconocimiento y reflexión junto a vecinos y vecinas de la comunidad.

Una jornada para honrar la historia, valorar el presente y seguir construyendo igualdad.