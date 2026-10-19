ALLANAMIENTO POSITIVO Y DETENCIÓN EN UNA CAUSA POR INFRACCIÓN A LA LEY DE ESTUPEFACIENTES

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez informa que, durante la mañana del día de la fecha, personal policial de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez Primera llevó adelante un procedimiento que culminó con la detención de un hombre de 38 años de edad, en el marco de una investigación judicial por una causa vinculada a estupefacientes. La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez informa que, durante la mañana del día de la fecha, personal policial de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez Primera llevó adelante un procedimiento que culminó con la detención de un hombre de 38 años de edad, en el marco de una investigación judicial por una causa vinculada a estupefacientes.

El procedimiento se concretó el día 19 de octubre, a partir de una orden de allanamiento y detención dispuesta por el Juzgado de Garantías N.º 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 19 del mismo Departamento Judicial, en el marco de la Investigación Penal Preparatoria N.º 02-00-025541-25/00, caratulada “Martínez Nahuel Walter Raúl s/ Estupefacientes – Tenencia simple”.

En cumplimiento de la manda judicial, el personal policial procedió a efectivizar la detención del investigado en la intersección de las calles Granderos y Merceditas. Posteriormente, se llevó a cabo el allanamiento del domicilio donde residía, ubicado en calle República Argentina al 315 de esta ciudad, diligencia que arrojó resultado positivo.

Durante la requisa del inmueble, los efectivos procedieron al secuestro de 20,1 gramos de cocaína, 371 gramos de marihuana y tres semillas de cannabis. Las sustancias incautadas fueron sometidas a las correspondientes pruebas orientativas, que arrojaron resultado positivo para cocaína y marihuana.

La medida judicial fue el resultado de una serie de tareas investigativas desarrolladas a partir de una causa anterior, identificada como IPP N.º 02-00-025124-25/00, con intervención de la UFIJ N.º 9 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

En el marco de aquella investigación, durante una diligencia de allanamiento se habían secuestrado ocho envoltorios de nylon que contenían una sustancia compatible con cocaína, con un pesaje total de 2,7 gramos, además de una balanza de precisión y elementos presuntamente utilizados para el corte de sustancias.

A partir de esos elementos, el personal policial profundizó las tareas investigativas, llevando adelante relevamientos de cámaras de seguridad y vigilancias discretas, con el objetivo de reunir nuevos elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos.