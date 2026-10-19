Con mucha emoción y expectativa, partió, este domingo a medianoche, rumbo a Mar del Plata la delegación de Coronel Suárez que participará de la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2026.
Más de 270 representantes del distrito, entre jóvenes, adultos mayores, profesores y acompañantes, serán parte de esta gran experiencia en distintas disciplinas de Deportes, Cultura y Personas Mayores.
Detrás de cada participación hay meses de preparación, esfuerzo, encuentros y sueños compartidos. Ahora llega el momento de representar a Coronel Suárez en una de las competencias más importantes de la Provincia.
Buen viaje y muchos éxitos a toda la delegación. Disfruten, compartan y lleven bien alto el nombre de Coronel Suárez.
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