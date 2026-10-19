El evento tendrá además un fin solidario, ya que lo recaudado será destinado a colaborar con la realización de la escultura en homenaje a Ricardo Iorio, obra que lleva adelante el escultor Rodolfo Marsch. Valor de la entrada $10.000. Habrá servicio de cantina.
A tres años del fallecimiento de Ricardo Iorio, Coronel Suárez rendirá un sentido tributo a uno de los máximos referentes del heavy metal argentino, el próximo sábado 24 de octubre, a partir de las 20 horas, en el Polideportivo Municipal, se presentará Instinto DC, junto a la banda invitada MAKINNON, en una propuesta que reunirá a los amantes del rock y el metal.
Durante la noche, Instinto DC presentará su nuevo tema, “Ruta Provincial Ricardo Iorio”, una canción que busca mantener vivo el legado y la memoria del reconocido músico.
Una oportunidad para recordar el legado musical de Ricardo Iorio, mantener viva su memoria y acompañar este proyecto que busca rendirle un merecido homenaje.
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