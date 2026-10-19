A tres años del fallecimiento de Ricardo Iorio, Coronel Suárez rendirá un sentido tributo a uno de los máximos referentes del heavy metal argentino, el próximo sábado 24 de octubre, a partir de las 20 horas, en el Polideportivo Municipal, se presentará Instinto DC, junto a la banda invitada MAKINNON, en una propuesta que reunirá a los amantes del rock y el metal.