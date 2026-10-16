Con entusiasmo, expectativas y muchas ganas de representar a nuestro distrito, este domingo 18 de octubre, a las 23:30 horas, partirá hacia Mar del Plata la delegación suarense que participará de la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2026.
La delegación estará integrada por 170 deportistas, 60 adultos mayores y 15 representantes del área cultural, quienes llevarán el nombre de Coronel Suárez a esta importante competencia provincial.
Como parte de los preparativos, durante la noche del jueves se desarrolló una reunión informativa en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, destinada a padres y participantes, donde se compartieron detalles relacionados con el viaje y la participación en las distintas competencias.
Desde el Municipio les deseamos el mayor de los éxitos a todos nuestros representantes, que con esfuerzo, compromiso y dedicación han logrado llegar a esta instancia.
Más allá de los resultados, será una experiencia única para compartir, disfrutar y seguir creciendo a través del deporte y la cultura.
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