Desde el martes 20 de octubre, la muestra fotográfica “Miradas Sintientes – Animales Sintientes” estará expuesta en el Mercado de las Artes, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad. Habrá charlas para estudiantes de nivel Primario, Secundario y Terciario, a cargo de la bióloga Carolina Guerra. Las escuelas podrán inscribirse previamente mediante formulario online:
La Universidad Nacional de Lomas de Zamora, junto al Centro Regional Educativo Universitario Suarense (CREUS), presenta la muestra fotográfica “Miradas Sintientes – Animales Sintientes”, del fotógrafo Sebastián Naón, con producción de Agustín Pulido en el Mercado Municipal de las Artes.
A través de sus imágenes y, especialmente, de sus miradas, la propuesta invita a reconocer a los animales como seres sintientes, capaces de experimentar emociones, y a reflexionar sobre el vínculo que construimos con ellos desde el respeto, el cuidado y la responsabilidad.
En el marco de la muestra se realizarán además charlas de concientización a cargo de la bióloga Carolina Guerra, de la Dirección de Ambiente Municipal, destinadas a estudiantes de distintos niveles educativos:
Martes 27/10 – 9:30 hs. | Nivel Secundario
Jueves 29/10 – 9:30 hs. | Nivel Primario
Martes 3/11 – 14:00 hs. | Nivel Primario
Jueves 5/11 – 14:00 hs. | Nivel Secundario y Terciario
Además, la muestra estará abierta a toda la comunidad, para que vecinos y familias puedan recorrerla y disfrutarla.
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