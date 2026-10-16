La Asociación Italiana de Coronel Suárez los invita a su CENA ANIVERSARIO, el Sábado 14 de Noviembre a las 21hs en el salón de la Asociación, Mitre 1263.
El servicio de catering está cargo de Laura Pedersen, con el siguiente menú:
– Recepción: Bruschettas
– Entrada: Prosciutto con insalata caprese
– Plato principal: Ossobuco alla milanese
– Postre: Tarantella con crema
El valor de la tarjeta es de $45.000 para adultos y $20.000 para bambini.
Incluye bebida.
Reserva tu tarjeta con algún miembro de la comisión o al teléfono de la Secretaría (02926)546155.
Vi aspettiamo tutti!!
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