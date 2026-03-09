La Escuela N° 20 sumó una nueva aula para fortalecer la educación pública del distrito

El Jefe de Gabinete Mauro Moccero junto a la comunidad educativa, dejó inaugurada, una nueva aula en la Escuela Primaria N° 20 “Rufino José Cuervo” de Villa Belgrano.

🤝Durante el acto Mauro Moccero recordó el compromiso que asumió durante la inauguración de otro aula el año anterior, el ex ministro de Educación Alberto Sileoni, de contar con un nuevo espacio y que hoy , unto al acompañamiento de la actual ministra de Educación de la Provincia Flavia Terigi; se concreta para seguir fortaleciendo la infraestructura educativa del distrito.

☺️“Queremos agradecer al ex Ministro Sileoni por cumplir con lo prometido en su última visita. Este nuevo espacio es para que lo disfruten los chicos, las seños y toda la comunidad educativa” expresó el Jefe de Gabinete.

👫La inauguración contó además con la presencia de consejeros escolares, concejales y miembros de la comunidad educativa, quienes acompañaron este importante avance para la escuela y para la educación pública del distrito.