CINE GRATUITO EN LA SEMANA DE LA LENGUA ITALIANA

Desde la Asociación Italiana de S.M. E I. Luciano Manara los invitamos a compartir la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, del 19 al 26 de Octubre. Desde la Asociación Italiana de S.M. E I. Luciano Manara los invitamos a compartir la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, del 19 al 26 de Octubre.

La Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, es un evento cultural internacional que se celebra cada año en el mes de octubre para promover y difundir el idioma italiano a nivel global.

Este Jueves 22 de Octubre a las 20hs vamos a proyectar la película “Stanno Tutti Bene” de Giuseppe Tornatore, con ENTRADA LIBRE Y GRATUITA .