Blanco y Negro entregó los premios de la “Super millonaria del Decano”

El Centro Blanco y Negro de Coronel Suárez procedió hacer entrega del premio más importante de su Bono 13º Edición “La Súper-millonaria del decano” correspondiente al Sorteo FINAL realizado el sábado 30 de agosto de 2025 por Lotería La Ciudad Nocturna.

En la foto Mariel Delgado presidente de la entidad y Fernanda Saint-Julien integrante de la comisión directiva junto a la ganadora del primer premio de 9 millones de pesos Andrea Bauer favorecida con el Nº 752.

Felicitamos a la afortunada del 1º premio como así también a los demás 7 ganadores de este Sorteo Final y a todos los favorecidos con un premio desde marzo a agosto de 2025.

Agradecemos a todas las personas que colaboraron con la compra de este Bono e invitamos a adquirir la nueva Edición 14ª que comenzará con sus sorteos el 27 de septiembre de 2025.