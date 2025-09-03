Karate: destacada participación suarense en Trenque Lauquen

La delegación ISKF (Federación Internacional de Karate) de Coronel Suárez, comprendida por seis dojos, tuvo una destacada actuación en el marco del segundo torneo regional que se llevó a cabo el domingo pasado en el gimnasio de la Escuela Técnica de la ciudad de Trenque Lauquen.

Veinticinco fueron las medallas que en total obtuvieron los representantes de los dojosSeijaku del Club Atlético Boca Juniors, Impacto Gym de Pueblo Santa Trinidad, el Centro Blanco y Negro, Seishin de Danzarte, Nintai del Centro Deportivo Sarmiento y dojoTekki de Huanguelén.

El detalle de los deportistas que consiguieron acceder al medalleo es el siguiente:

Categoría hasta 8 años – 10mo. a8vo. Kyu

Categoría de 9 a 11 años – 10mo. a 8vo. Kyu

· Alfonsina Ruppel: 3° kata, 2° kumite

· Bruno Vidal: 1° kata, 3° kumite

· Gael Gándara: 2° kata

Categoría de 12 a 17 años – 7mo. a 4to. Kyu

· Simón Kostiuk: 1° kata, 2° kumite

· Máximo Beratz, 2° kata, 1° kumite

· Olivia Lambrecht: 2° kata, 2° kumite

· ZoeHumofe: 1° kata, 1° kumite

Categoría de 12 a 14 años – 3er. kyu a danes

· Alejo Dean: 2 kata, 3 kumite

Categoría de 15 a 17 años – 3er. kyu a danes

· Camila Steinmetz: 1° kata

· Jazmín Humofe: 2° kata

Categoría de 18 a 45 años / 3er kyu a Danes

· Joaquín Gándara: 3° kata, 3° kumite

· Joaquín Vidal: 2° kumite

Categoría Master – mayores de 55 años / 3er kyu a Danes

· Elizabeth Oesterreicher: 1° kata

También participaron del evento Pablo Amoroso, Carina Sánchez, FiamaRuffaCordone, Abril Reser, Juan Legaspi, SantinoUran Bernardo, Matías Lang y Alfonsina Cobeaga.

Cabe señalar además que el sábado se realizó un entrenamiento con el seleccionado de karate ISKF y perfeccionamiento para revalidación de danes y exámenes destinados a las categorías más altas, mientras el domingo comenzó con una clase general para todos los participantes, todo bajo la supervisión del sensei Eduardo Alonso.