Si necesitás un informe social para acceder a becas o beneficios de la universidad, debés solicitar turno en la Dirección de Educación Municipal para una entrevista con la trabajadora social.
Plazo: hasta el 19 de septiembre
Pedí tu turno por WhatsApp al 2926-451146
Atención estudiantes regulares de la UNS
