Pueblo Santa María palpita sus Fiestas Patronales 2025

El Intendente Municipal Ricardo Moccero junto al delegado de la tercer colonia alemana Juan Pablo Eberle; invitan a toda la comunidad a participar del cronograma de actos y festejos de las Fiestas Patronales de Pueblo Santa María.

➡️La actividad central tendrá lugar el domingo 14 de septiembre a las 10:00 con la celebración de la Santa Misa, luego el acto protocolar frente al templo y a las 14:30 será el desfile cívico sobre Av. 11 de Mayo. Destacada participación de la Banda Municipal “Bartolomé Meier”. Luego del desfile, actividades en las escuelas de la comunidad y sobre la avenida central.

📍Cronología:

*️⃣06 DE SEPTIEMBRE:

🔸Taller Protegido: Venta de bono contribución PRO FOGÓN en la intersección de Av. Alemanes del Volga y Mendoza/Av. Alemanes del Volga y San Juan.

*️⃣08 DE SEPTIEMBRE:

NATIVIDAD DE MARIA SANTISIMA

🔸18:00 hs: Santa Misa, procesión con la Imagen de Nuestra Madre por la Avenida 11 de Mayo.

*️⃣11 DE SEPTIEMBRE:

🔸Asociación de Turismo Comunitario Santa María: Venta de Tinekugge.

*️⃣12 DE SEPTIEMBRE:

🔸10:10 hs. Acto renovación del Escudo Institucional. Actualización de un emblema visual y su historia. Lugar: EES N° 2 “Nicolás Levalle”.

🔸11:00 a 15:00: Expo de trabajos realizados por los Estudiantes. Lugar: SUM –EES N° 2 “Nicolás Levalle”.

🔸21:00 hs: 8° Feria Gastronómica en el SUM del Centro Cultural. Organiza la Asociación de Turismo Comunitario Santa María.

🔸22:00 hs: Unser Bar: Cena Show. Con reserva de tarjetas.

🔸23:30 hs: El Progreso Social Club: Presentación de la banda Oro Negro.

*️⃣13 DE SEPTIEMBRE:

🔸La Casa del Fundador: Durante todo el día estará abierto el predio con visitas guiadas a la casa museo. Venta de comidas típicas, cerveza artesanal.

🔸13.00 hs. Torneo de Kosser en la plaza del Inmigrante. Servicio de cantina. Organiza: Gobierno Municipal de Coronel Suárez, Delegación Municipal y Grupo de colaboradores de la Plaza.

🔸15.30 hs. Recorrido Histórico – Arquitectónico a cargo de la Asociación de Turismo Comunitario Santa María.

🔸16.30 hs Apertura del Museo Santa María.

🔸17:00 hs Celebración de la palabra, luego procesión al Cementerio.

🔸18:30 hs. Presentación de FOOD TRACK de la Strudel Fest en la Av. 11 de Mayo.

🔸21.00 hs. Sub Comisión de Fútbol: “Baile de Kerb”. Lugar: Club El Progreso. Presentación de “Los Gigantes del Ritmo”/”Dani José”.

*️⃣14 DE SEPTIEMBRE:

🔸08.00 hs. Izamiento de las Banderas Nacional, Bonaerense y Alemana en el mástil patrio.

Toque de sirenas y saludo de campanas.

🔸10:00 hs. Santa Misa en Acción de Gracias. Con la participación de la Banda Municipal “Bartolomé Meier”.

🔸11.00 hs. Acto Oficial frente al Templo Parroquial. Ofrenda floral a la Santísima Virgen María. Entrega de distinciones, palabras alusivas.- Grupo de danza Adultos Mayores.

🔸12.00 hs. Almuerzo de Kerb en el Polideportivo de Club El Progreso; menú típico. Organiza Club Social D. y Cultural El Progreso.

🔸12.30 hs. Almuerzo en Unser Bar. Con reserva de tarjetas hasta el día 12/09.

La Casa del Fundador: 12:30 hs Almuerzo de Kerb. Menú típico tradicional, (capacidad limitada, con reservas) patio de comidas, música alemana. Juegos tradicionales. Visitas guiadas a la casa museo. Venta de comidas típicas.

🔸14:30 hs. Desfile Cívico sobre Avenida 11 de Mayo. Organiza: Gobierno Municipal de Coronel Suárez y Delegación Municipal.

✔️Actividades después del desfile. Peatonal sobre la Avenida 11 de Mayo. Venta de gastronomía alemana – artesanos – inflables – patio cervecero- presentación de Bandas “Las Nubes” y “Los Auténticos Descendientes”. Organiza Gobierno Municipal de Coronel Suárez, Delegación de Pueblo Santa María.

👉Organiza Asociación de Turismo Comunitario caminata turística por el pueblo.

Apertura del Museo Santa María.

📌E.P. Nº 4: 16:00 hs. “Das Musikfestival der Kerb”. Presentación de obras musicales de los alumnos de 2°, 3° y 6° año acompañados por los alumnos del CEPEAC N°1 y el profesor Matías Carenza. Venta de kreppel.

🏫Escuela Parroquial, Nivel Primario y UPF: Venta de panificación tradicional (Kreppel, torta alemana, pan trenzado). Venta de plantines durante la tarde del día domingo sobre la Av. 11 de Mayo.

📒Cumpliendo sus 40 años de vida La Biblioteca Pública Juan Carlos Graff abrirá sus puertas durante la tarde.

🎶El Progreso Social Club: Presentación de bandas locales.

*️⃣DOMINGO 21:

🔸UPF: Tradicional Almuerzo de Kerb en el Salón Parroquial “Juan Peter”.

*️⃣DOMINGO 28:

🔸Centro de Jubilados y Consejo de Personas Mayores de Santa María: 16hs. 🔸Chocolatada y Bingo. Luego pizzas y gaseosas. Lugar: Centro de Jubilados.