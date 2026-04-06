Villa La Arcadia fue uno de los destinos más elegidos durante el fin de semana largo de Semana Santa

Con una amplia propuesta pensada para el turista, que combinó naturaleza, descanso, paisajes únicos y actividades para toda la familia, Villa La Arcadia se consolidó como uno de los destinos elegidos durante el fin de semana largo de Semana Santa.

🎪La feria de emprendedores y artesanos fue uno de los grandes atractivos, reuniendo a productores locales con una variada propuesta de productos regionales, artesanías y gastronomía en el predio ubicado frente al dique, a los pies del Cerro del Amor.

🎣Además, se llevó adelante la actividad “Las 2 horas del Cantorcito”, con la participación de más de 30 cañas. Numerosos niños disfrutaron de la pesca recreativa en un entorno natural privilegiado. Resultados: 1° Manuel Santamarina con 11 piezas; 2° Joaco Piolonti con 9 piezas; 3° Tobías Ponte con 6 piezas, 4°Bruno Carrillo con 5 piezas.

🎊Como parte de la propuesta cultural, Circo Golondrina y Leo Ludueña deleitaron a los presentes con espectáculos realizados al pie del Cerro del Amor, sumando entretenimiento y color a las jornadas.

👉Organizada por la dirección de Turismo y Ambiente, la Delegación Municipal de Villa La Arcadia y CAMCOTISAS, reafirmando el compromiso de seguir impulsando el turismo local.

💫Elegí Villa La Arcadia, elegí Sentirte bien