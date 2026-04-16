Coronel Suárez hace historia: estudiantes de Medicina se formarán en el Hospital Municipal

El intendente Ricardo Moccero firmó un convenio con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, representada por su decano Adrián Alasino, para que estudiantes realicen sus prácticas en el Hospital Municipal “Dr. Raúl Caccavo”.

👩‍⚕️ Durante 9 meses, las estudiantes Mirena Zaratiegui, Camila Adreis y Julieta Culler (dos suarenses y una de Bahía Blanca) desarrollarán su Práctica Final Obligatoria, formándose en territorio y aportando al sistema de salud local.

🌱 Además, se suma el Campamento Sanitario, una experiencia que integra atención médica, investigación y trabajo comunitario, especialmente en zonas con menor acceso a la salud.

🗣️ “Los estudiantes se van y vuelven médicos, con una experiencia real en territorio”, destacó Alasino.

🗣️ “Es un orgullo que jóvenes de nuestra ciudad puedan formarse en nuestro hospital y una oportunidad para que se queden a trabajar por su comunidad”, expresó Moccero.

Este convenio marca un antes y un después: Coronel Suárez se consolida como espacio de formación médica universitaria, fortaleciendo la salud pública y la educación.

🙌 Participaron también autoridades sanitarias y académicas, entre ellas el Dr. Diego Torino, el Dr. Martín Etcheverry y la secretaria de Salud, doctora Diana Peralta.