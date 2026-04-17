Coronel Suárez recibió al Coordinador Provincial de Coros y Orquestas Bonaerenses

El miércoles 17 de abril, el Prof. Agustín Andrade visitó nuestra ciudad en el marco de una recorrida por la región. La jornada comenzó con una reunión de trabajo junto a autoridades educativas y municipales, donde se abordaron temas vinculados al desarrollo y proyección del programa.

📎Luego, se realizó un recorrido por clases y talleres, finalizando con la participación en ensayos de la orquesta inicial e infantil y una merienda compartida.

💯Desde hace 16 años, este programa se fortalece en el distrito, promoviendo la inclusión y el acceso a la música, con el acompañamiento de la gestión del Intendente Ricardo Moccero.