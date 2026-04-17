VISITAS GUIADAS A LA IGLESIA DE SAN JOSÉ

En el marco de la Semana de la Fundación de nuestro pueblo, se llevarán a cabo visitas guiadas en la Parroquia San José Obrero, organizadas por Fundación Raíces, con el objetivo de dar a conocer y poner en valor la historia de este significativo templo, expresión de la fe de nuestra comunidad.

Las mismas tendrán lugar en los siguientes días y horarios:

• Sábado 18 a las 17:00 hs

• Domingo 19 a las 11:30 hs

Asimismo, recordamos que el sostenimiento del templo es posible gracias al aporte de todos. Durante las visitas, quienes lo deseen podrán realizar una colaboración voluntaria.

Agradecemos su participación