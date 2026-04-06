El miércoles 29 de abril, de 10:00 a 12:30 hs, se realizarán testeos de VIH y sífilis en el Materno Infantil (Garibaldi 549).
✔️ Testeo confidencial, gratuito y voluntario
✔️ Resultados rápidos
✔️ Sin turno previo
Además, se llevará a cabo una mesa de debate para despejar dudas sobre enfermedades infecciosas y promover el cuidado de la salud.
👉 Acercate, informate y cuidate.
Organizan: Servicio de Infectología y Epidemiología, Dirección de Enfermería y Hospital Municipal “Dr. Raúl Caccavo”.
Jornada de Testeos VIH – Sífilis
