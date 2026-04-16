150 podadores se capacitan en Coronel Suárez

La dirección de Ambiente inició la capacitación anual destinada a podadores domiciliarios, con la participación de más de 150 personas, en el marco de la Ordenanza Municipal N° 7550. El objetivo es unificar criterios de poda y promover prácticas adecuadas para el cuidado y la conservación del arbolado urbano.

👉 Es importante recordar que el período de poda comienza en el mes de mayo, tal como lo establece la normativa vigente.

🍃Además, para realizar intervenciones en el arbolado público, se deberá contratar a un podador habilitado por el Municipio, inscripto en el registro oficial que estará disponible en la web de Suárez Municipio.

💚 Entre todos, cuidamos nuestros árboles y el ambiente.