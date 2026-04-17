RICARDO MOCCERO PARTICIPÓ DE LA REUNIÓN DEL COSAPRO

En el marco del Congreso Provincial de Salud (COSAPRO 2026), realizado en Mar del Plata, el intendente Ricardo Moccero participó de un panel de debate junto al diputado y exministro de Salud Daniel Gollan, donde presentó la experiencia de gestión sanitaria de Coronel Suárez, alineada con el Plan Quinquenal de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Durante su ponencia, Moccero remarcó que la salud debe ser entendida como un derecho social fundamental y no como un servicio, subrayando la necesidad de avanzar hacia un sistema integrado, solidario y con fuerte presencia del Estado, capaz de garantizar equidad en el acceso en todo el territorio.

Desde esa perspectiva, el jefe comunal expuso una serie de políticas públicas impulsadas en el distrito, orientadas a fortalecer el sistema sanitario y ampliar derechos:

✔️Integración del sistema de salud con enfoque solidario, promoviendo una conciencia colectiva que priorice a los sectores más vulnerables.

✔️Desarrollo de la Neonatología regional, un servicio clave que redujo significativamente la mortalidad infantil y que hoy forma parte de la red provincial de alta complejidad.

✔️Fondo de Salud Solidaria (FSS), herramienta que permite dar respuesta a situaciones médicas complejas mediante un esquema basado en la solidaridad comunitaria.

✔️Formación de recursos humanos en salud, a través del CREUS y la implementación de la Licenciatura en Enfermería en articulación con universidades nacionales.

✔️Promotores socio comunitarios, fortaleciendo la atención primaria con presencia territorial y articulación directa con la comunidad.

✔️Consejo de Adultos Mayores, promoviendo políticas de envejecimiento activo y saludable.

✔️Convenios para residencias médicas, que permiten la formación de profesionales en el ámbito local, favoreciendo el arraigo y mejorando la capacidad de respuesta del sistema.

Destacó que “en Coronel Suárez sabemos que la salud requiere políticas públicas integrales y un Estado presente. Cada acción —desde la neonatología hasta el trabajo territorial y la formación de profesionales— forma parte de una estrategia que amplía derechos y cuida a la comunidad”.

“Este camino se sostiene con decisión política y el compromiso del gobernador Axel Kicillof, que impulsa un sistema de salud más justo e inclusivo”.

“La salud no es un gasto, es una inversión social; no es un privilegio, es un derecho, y no puede ser una variable de ajuste”, destacó Ricardo Moccero.

“Y así como defendemos la educación, la obra pública y los derechos de nuestros jubilados, también vamos a defender, con la misma firmeza, el derecho a la salud de todo el pueblo argentino”, finalizó.