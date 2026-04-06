Sumate a los Talleres Culturales 2026

A partir de este mes de abril podés ser parte de los Talleres Culturales 2026 que te ofrece el Municipio de Coronel Suárez, una propuesta pensada para vos, con múltiples disciplinas y espacios en todo el distrito.

Para consultas e inscripciones, comunícate al 📞 2926-429263 o acércate a las oficinas de Cultura, en Lamadrid 1272.

📍 Elegí tu taller según la sede:

🎨 Coronel Suárez, Mercado de las Artes

Podés participar de Folclore, Tango, Mosaiquismo, Escultura Inicial y Avanzada, Coro de Niños, Muralismo en las escuelas, Plástica para PCD, Circo, Teatro y Guion de Cine.

👵 Coronel Suárez, Hogar de Ancianos

Sumate a Danza Folclore y Peña folclórica.

🧶 Santa Trinidad

Tenés la opción de Crochet.

🍰🎶 San José

Podés elegir Pastelería y Canto – Canto Coral.

👗🍳 Santa María

Encontrás Crochet, Cocina Tradicional, Diseño de Indumentaria y Ritmos Infantiles.

🎸🥁 Huanguelén

Podés hacer Guitarra – Percusión, Batería y Piano – Violín y Contrabajo – Canto, Bombo y Malambo – Arte – Cerámica y Tango.

✨ Animate a aprender, crear y compartir a través del arte y la cultura.