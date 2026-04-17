Concurso “Narremos MEMORIA”

Una invitación a crear narrativas valientes, sensibles, inteligentes y comprometidas con el pasado, el presente y el futuro de nuestro país.

✍️Se convoca a estudiantes de los últimos dos (2) años del nivel secundario y a estudiantes universitarios de la Provincia de Buenos Aires a producir sus propias narrativas sonoras y audiovisuales enfocadas en la agenda de Memoria, Verdad y Justicia.

➡️La convocatoria es organizada por la Secretaría de Extensión de la UNLP, la Prosecretaría de Medios y Publicaciones de la UNLP, UNLP TV, Radio UNLP, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Unión de Estudiantes Secundarios.