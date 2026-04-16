¡Se armó Milonga en el Mercado!

El sábado 2 de mayo a las 21:00, te esperamos para disfrutar de una gran noche de milonga en el Mercado Municipal de las Artes.

🎟️Con entrada libre y gratuita, la propuesta es impulsada por el Taller Municipal de Tango y contará con la musicalización de Ricardo Pérez, de Sierra de la Ventana.

🎪Además, habrá servicio de cantina.