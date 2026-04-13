“Dos miradas, un mismo espacio”

‘Nos vuelve a unir, después de tanto tiempo… el arte.

Nos encontramos en ese territorio sutil donde la mirada se detiene y algo empieza a revelarse. Porque en la naturaleza habita un lenguaje silencioso que, si no nos disponemos a observar, se nos escapa en lo cotidiano.

Ella nos ofrece sus colores, sus brillos, sus formas, sus destellos… su atmósfera, su ritmo, sus aromas. Nos invita a percibir lo esencial en lo simple, lo profundo en lo aparentemente pequeño. Y es desde allí que la pintura se convierte en un puente: una forma de expresar su esencia, lo diverso, lo múltiple, lo cambiante.

Crear es también un viaje hacia adentro. Es permitirnos habitar ese mundo de ideas, descubrimientos, errores y aciertos que nos transforman. Es detenernos en una flor, en un cielo, en un pétalo… o en una emoción, y dejarnos tocar por lo que despierta.

Nuestras miradas pueden ser distintas, y es justamente en esa diferencia donde nace la riqueza. Porque ver no es sólo mirar, sino percibir, sentir, interpretar.

Y en ese encuentro entre lo que la naturaleza nos ofrece y lo que cada una revela, aparece algo único: una experiencia sensible que celebra la belleza de estar vivos.’

Adriana S.- Patricia R.

El viernes 10 de Abril se inauguró en la sala de exposiciones “Pablo Brighenti” de la Biblioteca Popular Sarmiento, la muestra conjunta de las artistas plásticas suarenses Adriana Scwindt y Patricia Robatto titulada “Dos miradas, un mismo espacio”, con asistencia de amigos, familiares y colegas, fue un encuentro cálido y pleno de arte que se disfrutó con todos los sentidos.

La muestra estará disponible para visitar y disfrutar, de lunes a viernes de 13:15 a 19 horas en Sarmiento 349, hasta fin del mes de abril.